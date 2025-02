Ape Sociale: cos’è, requisiti e come richiederla

L’Inps, con la comunicazione n.502, ha dato il via libera alle domande per l’Ape sociale 2025, ovvero il sussidio economico destinato a determinate categorie di lavoratori.

Da Febbraio, chi rientra nei requisiti può inoltrare la richiesta online tramite il sito dell’ente previdenziale o rivolgendosi ai patronati.

QuiFinanza spiega che l’Anticipo pensionistico sociale (Ape sociale) non è una pensione anticipata, ma un’indennità che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

La misura è stata rinnovata dalla legge di Bilancio 2025, che ha confermato la possibilità di fare domanda anche quest’anno.

L’Ape sociale è un’indennità economica destinata a chi si trova in condizioni di disagio lavorativo e ha raggiunto un certo numero di anni di contributi.

A differenza della pensione anticipata, non è una forma di pensionamento, ma un aiuto economico temporaneo fino al compimento dell’età pensionabile standard.

L’Inps ha specificato che le domande devono essere presentate come “Verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale”, appartenente alla categoria “Certificazione”.

Questo passaggio è necessario per accertare che il richiedente abbia diritto all’indennità prima di riceverla.

L’Ape sociale si distingue dalla pensione anticipata flessibile, che si basa esclusivamente sugli anni di contribuzione e da Opzione Donna, riservata alle lavoratrici.

In questo caso, infatti, l’indennità è destinata a chi si trova in situazioni di particolare difficoltà, come disoccupati, caregiver o lavoratori impiegati in mansioni gravose.

Per presentare domanda, il primo passo è ottenere la certificazione dell’Inps, che verifica il possesso dei requisiti.

Le modalità per presentare la domanda sono:

online sul sito Inps, con accesso Spid, Cie o Cns: selezionando la voce “Verifica delle condizioni di accesso all’Ape sociale” e seguendo la procedura guidata;

tramite i patronati, per assistenza nella compilazione;