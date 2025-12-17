Archivio di Stato di Potenza e CONI Basilicata firmano un Protocollo d’Intesa per valorizzare la storia sportiva lucana

L’Archivio di Stato di Potenza e il CONI Comitato Regionale Basilicata hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato alla valorizzazione della documentazione storica legata allo sport e alle attività sportive in Basilicata.

L’accordo prevede azioni comuni per la tutela, la ricerca e la divulgazione del patrimonio archivistico sportivo lucano, con un focus su attività didattiche, mostre, seminari e percorsi formativi.

Le finalità principali includono la promozione della storia dello sport in Basilicata, l’organizzazione di eventi culturali, e la sensibilizzazione della cittadinanza sui valori dell’olimpismo e della pratica sportiva.

Il Protocollo mira, inoltre, a incentivare la digitalizzazione dei documenti e a valorizzare i protagonisti lucani nella storia dello sport.

«Si tratta di un’intesa strategica che amplia le attività dell’Archivio di Stato di Potenza e rafforza il legame tra patrimonio archivistico e storia sociale del territorio.

Lo sport ha sempre rappresentato un importante strumento di aggregazione, identità e crescita civile e, in Basilicata, questa funzione si

riflette in una tradizione sportiva radicata che attraversa l’intero Novecento, dalle prime società alle discipline storiche come calcio, atletica e ciclismo.

Di questa lunga e significativa esperienza restano tracce preziose anche nella documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Potenza», ha dichiarato Andrea Alberto Moramarco, Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza.

«Questo accordo consente di unire sport e cultura, promuovendo la memoria storica e i valori educativi dello sport attraverso il coinvolgimento del sistema sportivo regionale», ha aggiunto Giovanni Salvia, Presidente del CONI – Comitato Regionale Basilicata.

L’accordo avrà durata triennale e si svilupperà senza oneri finanziari per il Ministero della Cultura, con risorse fornite dalle due istituzioni. Le attività saranno coordinate da referenti tecnico-scientifici di entrambe le parti, che garantiranno il buon andamento del progetto.

Un’iniziativa importante per promuovere e preservare la memoria storica sportiva della Basilicata, a beneficio della comunità e delle generazioni future.