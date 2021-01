Arisa, cantante di Pignola, ancora una volta sul Palco di Sanremo! Ecco il suo nuovo brano

ARISA è in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Potevi fare di più” (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl), scritto per lei da Gigi D’Alessio e contenuto nel suo prossimo album di inediti.

Questa sarà la settima partecipazione al Festival per l’artista che si è già aggiudicata due vittorie:

la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Sincerità”;

la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con “Controvento”.

Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione.

Nel corso della sua carriera Arisa si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale e per la sua versatilità: la sua passione per la musica e non solo l’ha vista protagonista anche nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, e in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in altri programmi (Victor Victoria – Niente è come sembra).

Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni Platino (con “Malamorenò”, “La notte”, “Meraviglioso amore mio”, “Controvento”) e due certificazioni oro (con “L’amore è un’altra cosa” e “Guardando il cielo”).

Si è aggiudicata vari riconoscimenti, tra i quali:

il Premio Assomusica Casa Sanremo e il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009;

un Venice Music Awards nel 2009;

il Premio Lunezia e il Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012;

due Wind Music Awards;

un Premio TV – Premio regia televisiva;

una candidatura al Premio Amnesty Italia (nel 2016 per il valore letterario del brano “Gaia”);

due al Nastro d’argento nella categoria migliore canzone originale (nel 2017 per “Ho perso il mio amore” e nel 2018 per “Ho cambiato i piani”).

Pronti a fare il tifo?

In bocca al lupo Rosalba!a

