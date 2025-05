Aumenti in busta paga fino a 480 euro al mese per questi dipendenti. I dettagli

Aumenti in arrivo per i lavoratori della Pubblica amministrazione.

A partire dal mese di giugno, come fa sapere today, alcuni dipendenti pubblici riceveranno delle buste paga più “ricche”, con incrementi fino a 480 euro mensili per alcuni ministeri.

Questi adeguamenti sono la conseguenza dell’intervento del governo, che ha stanziato 190 milioni di euro per colmare il divario tra i vari comparti e uniformare i compensi accessori, come ad esempio bonus e incentivi.

L’obiettivo è avvicinarsi al livello più alto, ossia quello delle Agenzie fiscali, dove si raggiungono in media 6.724 euro l’anno, pari a circa 560 euro mensili.

Come detto, gli aumenti riguarderanno i dipendenti della Pubblica amministrazione centrale e vanno ad aggiungersi a quelli previsti con il rinnovo del contratto triennale (pari al 6%).

Il nuovo incremento medio, secondo i dati del ministero dell’Economia, dovrebbe essere del 3,15%, ma gli importi variano in base al ministero di appartenenza.

Infatti, nonostante gli stipendi siano gli stessi a parità di qualifica, i trattamenti economici dei vari dicasteri differiscono a causa del salario accessorio.

I fondi cambiano in base alla disponibilità dei singoli ministero, motivo per cui esiste una distinzione tra “ministeri ricchi”, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate, e i “ministeri poveri”, come quelli della Giustizia e dei Trasporti.

Gli aumenti di giugno di 2025 arrivano proprio per colmare questo gap tra le istituzioni e per fermare la “fuga” verso le amministrazioni più remunerative.

Secondo le simulazioni realizzate sui dati ufficiali della Ragioneria dello Stato, gli incrementi relativi al salario accessorio variano da ministero a ministero:

Giustizia: +480 euro al mese;

Infrastrutture e Trasporti: +465 euro al mese;

Interno: +401 euro al mese;

Ambiente: +310 euro al mese;

Lavoro: +283 euro al mese;

Affari Esteri: +240 euro al mese;

Cultura: +78 euro al mese;

Made in Italy: +83 euro al mese;

Salute: +3 euro al mese.

Oltre che per le Agenzie fiscali, prese come riferimento per il livello massimo, non sono previsti adeguamenti neanche per i ministeri dell’Economia e del Turismo, già oltre la soglia stabilita.