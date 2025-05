Tutto pronto per la “Coppa Città di Viggiano” che torna dopo ben 13 anni nel calendario ACI Sport! I dettagli

La Basilicata Motorsport ed il Comune di Viggiano sono lieti di annunciare il grande ritorno dello slalom “Coppa Città di Viggiano“, manifestazione che ritorna nel calendario ACI SPORT dopo tredici anni di assenza (l’ultima edizione si è disputata nel 2012).

Nella piccola ma importante cittadina arroccata nell’alta Val D’Agri, che custodisce la venerata Madonna Nera, Regina e patrona della Basilicata, e che rappresenta un centro economica di rilevanza nazionale ospitando la più grande piattaforma petrolifera d’Europa, il rombo dei motori tornerà a suonare domenica 25 maggio per la sesta edizione della gara automobilistica nazionale di slalom, valida anche come 2° Prova del 22° Challenge Interregionale CPB2025 e del 1° Trofeo KC600 Basilicata/Cirací Motorsport.

In vista dell’evento sportivo ed automobilistico di dimensione nazionale, esprime particolare soddisfazione il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala:

“Avere l’onore di poter ospitare manifestazioni così rilevanti significa continuare a crescere come comunità.

Viggiano continua a dimostrare di essere all’altezza di sfide sempre nuove e ancora più stimolanti.

Un ringraziamento speciale, sin da ora, all’ACI e a Basilicata Motorsport per aver scelto la Città di Maria, dell’Arpa e della Musica.

Saremo pronti ad accogliere i numerosi appassionati che sceglieranno di trascorrere un week-end all’insegna dell’entusiasmo e del divertimento nella nostra Viggiano.

È opportuno ricordare, infatti, che già a partire dalla serata di sabato 24, la suggestiva cornice di Piazza San Giovanni XXIII, ospiterà una sfilata di moda con abiti da sposa. Vi aspettiamo!”

Numerose saranno le iniziative previste per il week end di gara in onore dei partecipanti e del pubblico che interverrà, dalle visite guidate gratuite alla sfilata di moda, con l’elezione della “Miss Emozioni Viggiano 2025“.

Sottolinea il presidente della Basilicata Motorpsort e Direttore di gara Carmine Capezzera:

“Le forze in campo sono tante e l’impegno dell’amministrazione comunale è in prima linea.

Dal punto di vista tecnico, il percorso di gara è spettacolare e sarà diverso dalle precedenti edizioni, sarà infatti dislocato sulla SP ex SS 276, da dove partirà fino ad arrivare nel centro abitato di Viggiano con l’aggiunta di via Verdi e di viale della Rinascita.

Il tracciato è lungo 2820 metri, avrà 13 birillate di rallentamento con oltre 22 postazioni di commissari intermedi di segnalazione. Si presta molto per il pubblico perché presenta per tre quarti zone sopraelevate rispetto alla sede del tracciato, consentendo alla gente di assistere in sicurezza”.

Alla competizione prenderanno parte le vetture appartenenti a diversi gruppi e classi, come prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, Vst (velocità su terra), auto rally (gr. A ed N), auto stradali (Racing Start) e Racing Start Plus ed è prevista la prova della specialità turistica slalom.

Il programma della gara inizierà sabato 24 maggio, con le verifiche tecniche e sportive, dalle ore 15 alle 20, che saranno effettuate in piazza San Giovanni XXIII, ed entrerà nel vivo domenica 25 maggio, dopo l’ultima ora concessa alle verifiche dalle 7 alle 8, con la partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.30, e con le tre manches di gara, a seguire fino alle 16.30 circa.