Avigliano: a Roma gli studenti vincitori di questo concorso! Bravissimi

“Le classi vincitrici del concorso di idee “La Giornata Tricolore” oggi a Roma: promessa mantenuta”.

E’ quanto fa sapere il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, che prosegue:

“Un viaggio iniziato da lontano, il 12 marzo 2021, con la deposizione della Corona al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria in occasione del suo centenario, e prima ancora con la cittadinanza onoraria conferita un mese prima, il 12 febbraio.

Da quel momento l’idea dell’indizione del concorso dedicato al Tricolore, in occasione dei suoi 225 anni, e la premiazione dei vincitori lo scorso 2 giugno 2022 con la contestuale riapertura della rinnovata Villa Comunale, intitolata nel frattempo a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Quella di oggi è la tappa di un percorso, fatto di valori, di vera cultura, amore per la nostra Nazione e per la nostra bandiera, che deve proseguire.

La seconda edizione del concorso, infatti, è già stata bandita ed il prossimo 2 giugno 2023, sempre in occasione della Festa della Repubblica, premieremo dinuovo i migliori lavoretti.

Voglio ringraziare per la preziosa collaborazione le scuole, i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori e i ragazzi, veri protagonisti di questo viaggio.

Così come voglio ringraziare Don Claudio Mancusi, che in questo progetto ci ha guidato e resi altresì protagonisti di significative iniziative umanitarie, su tutti la vicinanza e gli aiuti verso il Libano, ed in modo particolare il Generale Diodato Abagnara che ha reso possibile tutto questo.

Un ringraziamento a lui, al Capitano Roberto Del Santo, che aspettiamo ad Avigliano il prossimo 2 giugno e a tutto l’Esercito Italiano, che oggi si è reso come sempre disponibile, attento e premuroso nei confronti della nostra delegazione”.

