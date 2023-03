Basilicata: “Sostenere le famiglie significa sostenere la crescita e il benessere della società”. Queste le richieste

“Verso l’approvazione del Bilancio della Regione Basilicata da parte di Fratelli d’Italia, in qualità di forza di maggioranza, sono state sottoposte all’attenzione del presidente della Giunta Vito Bardi una serie di proposte.

Tra queste sento il dovere di segnalare il Bonus Servizi Educativi 0-6 anni e la copertura finanziaria per consentire l’avvio del progetto afferente all’ostetrica di comunità e di famiglia”.

Lo afferma Maria Ivana Smaldini, dirigente di FdI Basilicata e responsabile regionale del dipartimento organizzazione:

“Si tratta di provvedimenti che abbracciano la sfera del welfare, sempre più bisognosa di attenzione, per mitigare numerosi problemi di natura non solo economica che affrontano le famiglie e le donne in stato di gravidanza.

Nel dettaglio: il Bonus Servizi Educativi 0-6 anni prevede la gratuità completa di tutte le spese, dagli asili nido (per la fascia non tutelata dal bonus Inps) alle sezioni primavera e, per la prima volta, del servizio mensa per i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia.

Ritengo che la Basilicata già dal prossimo settembre abbia tutte le carte in regola per essere la prima regione in Italia a favorire totalmente l’accesso a questi servizi, che dovrebbero essere un diritto e invece sono sempre più un lusso.

Vi è, poi, lo stanziamento delle risorse finanziarie per il provvedimento che da anni FdI sta portando avanti per tutelare la salute di tutte le donne e i bambini lucani, ovvero l’ostetrica di comunità e di famiglia”.

Per Smaldini:

“Mentre alcuni partiti tendono a trasformare la gravidanza in business e l’utero in una fabbrica, FdI attenziona e difende la prioritaria dignità della donna e la sacralità della gestazione.

C’è un protagonismo che abbraccia esigenze reali e concrete, sostenere le famiglie significa sostenere la crescita e il benessere della società”.

