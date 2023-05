Potenza, sanità: questi lavoratori pronti a manifestare davanti il palazzo della Regione! Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Unità di Crisi Sanitaria della Basilicata:

“Martedì 16 maggio, a partire dalle 10.30, saremo a Potenza, davanti al palazzo della Regione, in occasione del Consiglio dedicato al bilancio regionale che ha importanti ripercussioni anche sulle sorti della sanità lucana e delle strutture private accreditate.

L’Unità di Crisi Sanitaria della Basilicata ha già consegnato a tutti i consiglieri una proposta di emendamento affinché sia approvata nella prossima legge di bilancio regionale: si tratta di una importante occasione rapida, risolutiva, a costo zero ed effetto immediato per salvare la vita di tante strutture e il diritto alla salute di tutti i lucani.

Le strutture private accreditate che aderiscono al comitato stanno lottando da mesi contro la malaburocrazia affinché i propri pazienti possano continuare a sceglierle e ad accedere a visite, esami e cure tramite la ricetta del SSN, andando inoltre a ridurre le lunghe liste d’attesa.

Per questo motivo, chiediamo a tutti voi di essere al nostro fianco e dimostrare con la nostra presenza pacifica, dinanzi al palazzo in cui vengono prese scelte che riguardano tutti noi, che la Basilicata e i suoi cittadini esigono una sanità che sia veramente su misura delle reali esigenze dei pazienti e non legata a logiche di politica, di potere e di interessi personali.

Siamo a disposizione per eventuali passaggi fino a Potenza con le auto dei lavoratori delle strutture sanitarie”.a

