Il Comune di Satriano di Lucania informa la comunità:

“Sono in fase di completamento i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso Madonna della Rocca.

Nei prossimi giorni verrà ultimato anche l’intervento sul ponte sul Torrente Melandro (foto).

CHIUSURA STRADA CANONICA

Per consentire questo intervento il Sindaco ha disposto la chiusura della Strada Comunale Canonica fino al 10 giugno, e comunque fino al completamento dei lavori”.a

