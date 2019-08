Avigliano, i Quadri Plastici conquistano più di 800 spettatori: i dettagli

In una “Piazza aviglianesi nel mondo” gremita come non mai, con 800 spettatori seduti e più del doppio ad affollare gli spazi, è andato in scena lo spettacolo culturale più importante per Avigliano, impreziosito quest’anno dall’esibizione del maestro Rocco Mentissi.

Così il Sindaco di Avigliano Vito Summa:

“Numeri sorprendenti per un evento culturale, i Quadri Plastici, che si confermano un momento di grande suggestione, capace di incantare e meravigliare lo spettatore, rapito e sopraffatto dal gioco di ombre, di luci e di suoni che ogni anno, puntualmente, ritorna per rivivere l’emozione delle aperture.

Complimenti al nuovo direttivo ed alla presidente della Proloco, Carmen Salvatore, per essere riusciti anche quest’anno organizzare tutto alla perfezione nonostante le difficoltà: un lavoro che coinvolge per settimane artigiani, costumisti, scenografi, esperti luci e maestranze locali che non ci stancheremo mai di ringraziare per essere riusciti, con il loro impegno, a portare i Quadri Plastici alla ribalta nazionale.

Ringraziamenti che si estendono alle decine di persone tra forze dell’ordine, polizia municipale, protezione civile e associazioni di volontari che hanno lavorato per rendere lo spettacolo gradevole e sicuro.

Ma il ringraziamento grazie più grande va ai ragazzi dei tre gruppi, Spazio Ragazzi, Aviliart, Basso la Terra e a chi li guida.

La loro passione riaccende ogni anno la lanterna magica e, soprattutto, l’orgoglio aviglianese di sentirsi, grazie a loro, autentica capitale di cultura.

L’investimento culturale unisce, educa, arricchisce e coltiva le radici profonde della nostra tradizione, della nostra storia e dei valori antichi della nostra comunità.

Adesso tutti al lavoro per Parma 2020.

Anche lì vogliono vedere i quadri plastici di Avigliano”.