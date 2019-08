Potenza: “Un governo del cambiamento, ma in peggio. Stiamo assistendo ad un teatrino”. La denuncia dei consiglieri

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato dei consiglieri del Comune di Potenza Angela Blasi, Bianca Andretta, Rocco Pergola, Vincenzo Telesca, Roberto Falotico, Francesco Flore:

“Avevano promesso un governo del cambiamento, ma decisamente in peggio.

Stiamo assistendo ad un teatrino volto, come sempre, solo a garantire gli equilibrismi di una maggioranza già in crisi.

Dopo aver paralizzato i lavori del Consiglio comunale ostinandosi sull’elezione del proprio presidente, pur non avendone i numeri e sbloccato, lo ricordiamo, solo grazie al senso istituzionale di una parte dell’opposizione, la maggioranza litiga sulla composizione delle commissioni permanenti.

Non è possibile utilizzare il ruolo istituzionale per bypassare il regolamento.

La nostra disponibilità accompagnata da grande senso di responsabilità viene sacrificata per l’incapacità di una maggioranza che non riesce a definire il da farsi rispetto ad obblighi istituzionali, quali i lavori delle Commissioni, utili al funzionamento dell’intero Consiglio.

A nulla sono servite le riunioni dei capigruppo se poi a prevalere sono comportamenti, pretenziosi ed arroganti, che nascondono una improvvisazione ed inconsapevolezza del ruolo e delle decisioni che si prendono.

L’ultima trovata, è quella di cambiare l’interpretazione consolidata del regolamento comunale ed aumentare le presenze nelle Commissioni consiliari con l’unico vero risultato di spendere inutilmente altri soldi pubblici, in danno ai cittadini di Potenza.

Oggi, in modo vergognoso la maggioranza ha fatto mancare il numero legale per i lavori delle Commissioni chiedendo, tra l’altro, al presidente del Consiglio, di annullare quelle già convocate in Consiglio comunale senza una valida motivazione.

Dispiace che la presidenza del Consiglio abbia avallato con un rinvio formale i capricci ennesimi di una maggioranza incapace di autodeterminarsi e autogestirsi.

Ricordiamo che il presidente del Consiglio è ruolo autorevole, super partes, che rappresenta l’intero arco consiliare e che piuttosto dovrebbe cassare certi comportamenti”.