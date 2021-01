Avigliano, mensa scolastica: disservizio che sta creando molti problemi a genitori e lavoratori! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del gruppo consiliare “Per Avigliano 2025” sul problema della mensa scolastica.

Il capogruppo, Angelo Summa, afferma:

“Ad oggi non si ha più traccia della mensa scolastica nell’agenda dell’amministrazione comunale.

Non si sa perché non cominci la mensa scolastica, se essa sia in sicurezza o se ci siano problemi legati ad altre situazioni.

Sta di fatto che il mancato avvio del servizio sta penalizzando genitori e lavoratori, creando enormi disagi soprattutto ai ragazzi che hanno scelto di frequentare il tempo prolungato.

A questi, poi, si aggiunge la questione dei lavoratori della ditta che espleta il servizio mensa, ormai da Marzo in regime di cassa integrazione.

Chiederemo al sindaco attraverso un’interrogazione formale di capire le reali motivazioni di questo disservizio, ben sapendo che la copertura finanziaria era ampiamente prevista nel bilancio comunale”.

