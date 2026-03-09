“Azione pronta ad un ruolo determinate per la Basilicata”. Ecco i dettagli

“Dopo il successo delle elezioni provinciali di Matera, dove la lista di Azione ha eletto un consigliere facendo registrare una significativa crescita in termini percentuali, anche a Potenza il partito dimostra di saper offrire un’alternativa ai due poli concreta e riconoscibile.

L’elezione di Carminedavide Pace nel Consiglio provinciale di Potenza, a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro, conferma la forza e la validità del nostro progetto politico nei territori, oltre a segnare la crescita del partito a livello regionale.

Il risultato della nostra lista, composta da donne e uomini di qualità e credibilità, dimostra che Azione è pronta a giocare un ruolo determinante, con autonomia, visione, capacità di innovazione e aggregazione, rappresentando chi vuole una politica concreta, responsabile e capace di cambiare davvero le cose.”

Lo dichiara Aurelio Pace, vice commissario regionale di Azione Basilicata.