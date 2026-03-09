Potenza: “brillante azione” della Polizia locale nei pressi del Centro Storico! I dettagli

A fine febbraio, nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio effettuati nei pressi del Centro Storico della Città di Potenza, un equipaggio della Polizia Locale, attestata all’U.O. “Polizia Giudiziaria”, ha rinvenuto sostanza stupefacente del tipo “cocaina” contenuta in involucri, frazionati e pronti per l’uso e/o per lo spaccio.

Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale e sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori del fatto.

Il Colonnello Santoro, Comandante della Polizia Locale, nel complimentarsi con i propri uomini per la “brillante azione” ha evidenziato che il sequestro è frutto del quotidiano controllo della Polizia Locale sulle aree “sensibili” della città, ed in particolare sulle vie del centro storico e delle zone contermini, ribadendo che continuerà a mettere in campo ogni utile iniziativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e quant’altro necessario a rafforzare la sicurezza urbana, nella consapevolezza che la presenza sul territorio della Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale di legalità e tutela per i cittadini.