Balvano: il Campo Sportivo “Fernando Pacella” più curato, funzionale e accogliente per tutti. Gli interventi effettuati

A Balvano sono stati portati a termine diversi interventi di manutenzione e miglioramento all’interno e all’esterno della struttura del Campo Sportivo “Fernando Pacella”:
- Pulizia delle grate e dei tombini;
- Spurgo e manutenzione delle linee di scarico;
- Pulizia delle grondaie e dei discendenti;
- Tinteggiatura degli ambienti interni;
- Ripristino dei lavandini e dei servizi igienici.
Inoltre l’amministrazione, in accordo con la ditta, ha deciso di abbellire gli spazi con una nuova scritta “BALVANO”, realizzata con i colori della squadra, per dare ancora più identità e rafforzare il senso di appartenenza alla struttura sportiva del paese.
Tanti interventi importanti che contribuiscono a rendere il campo sportivo più curato, funzionale e accogliente per tutti.