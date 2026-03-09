Balvano: il Campo Sportivo “Fernando Pacella” più curato, funzionale e accogliente per tutti. Gli interventi effettuati

A Balvano sono stati portati a termine diversi interventi di manutenzione e miglioramento all’interno e all’esterno della struttura del Campo Sportivo “Fernando Pacella”:

Pulizia delle grate e dei tombini;

Spurgo e manutenzione delle linee di scarico;

Pulizia delle grondaie e dei discendenti;

Tinteggiatura degli ambienti interni;

Ripristino dei lavandini e dei servizi igienici.

Inoltre l’amministrazione, in accordo con la ditta, ha deciso di abbellire gli spazi con una nuova scritta “BALVANO”, realizzata con i colori della squadra, per dare ancora più identità e rafforzare il senso di appartenenza alla struttura sportiva del paese.

Tanti interventi importanti che contribuiscono a rendere il campo sportivo più curato, funzionale e accogliente per tutti.