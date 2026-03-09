Meteo Potenza: preparate gli ombrelli, torna la pioggia. Le novità da domani

La nuova settimana si apre all’insegna di condizioni di instabilità atmosferica in accentuazione su Molise, Basilicata e Puglia, con brevi e locali rovesci a macchia di leopardo, più probabili nelle ore centrali del giorno a ridosso dei principali comprensori montuosi appenninici; non esclusi temporali nel pomeriggio di martedì.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 10 Marzo, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
Mercoledì 11 Marzo avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.