Balvano: vivo il ricordo di tutte le persone che persero la vita in qusta terribile tragedia. I dettagli

Questa mattina il Sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, ha partecipato all’inaugurazione del monumento in memoria delle vittime del tragico disastro ferroviario del 3 marzo 1944, presso il Cimitero Monumentale di Torre del Greco.
Come fa sapere l’Amministrazione:
“Un momento di intenso raccoglimento e riflessione, per onorare la memoria di tutte le persone che persero la vita in quella terribile tragedia.
Il Sindaco ha voluto essere presente per testimoniare, a nome dell’intera comunità di Balvano, il doveroso rispetto verso una pagina dolorosa della nostra storia che non deve essere dimenticata.
Un ricordo che resta vivo nel cuore di tutti noi”.