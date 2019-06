Basentana, “a breve i lavori per la messa in sicurezza”: i dettagli

Imminenza dei lavori per la Messa in sicurezza della S.S.407 Basentana.

Associazione Vittime della S.S. 407 Basentana in una nota informa che:

“partiranno a breve i lavori per la messa in sicurezza della Basentana, con l’installazione dello spartitraffico centrale, la sistemazione del manto stradale e dei numerosi incroci a raso, e allargamento delle banchine stradali.

I lavori dovrebbero cominciare nel giro di poco tempo dal bivio di Calciano al bivio di Grassano, 1° lotto dei 6 previsti.

A ciò si è arrivati grazie anche all’impegno dell’Associazione Vittime della S.S. 407 Basentana rappresentata da Latronico Antonio, all’Associazione S.S. 7 Appia Matera- Ferrandina/Basentana rappresentata da Leonardo Bia, Michele Canterino e Enzo Giasi, e all’Associazione per la Sicurezza Stradale della Basilicata rappresentata da Giada Paradiso e Francesco Antoniello, tutte Associazioni sempre presenti nel territorio lucano per sensibilizzare a tutti i livelli gli enti preposti per lo sblocco di questa importante opera di messa in sicurezza.

Ora che finalmente la situazione Basentana è in fase di risoluzione, andiamo avanti affinché anche le altre arterie con le maggiori criticità (S.S. 7 Appia Matera-Basentana e Potenza-Melfi) siano oggetto di interventi per l’adeguamento, l’ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza”.