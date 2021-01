Basilicata a rischio dopo le festività: gialla “rafforzata” o arancione? Ecco le ultime indiscrezioni

Una zona “gialla rafforzata” con limitazioni da “zone rosse e arancioni” nei fine settimana, oppure la proclamazione dell’area arancione (ed eventualmente anche rossa) in alcune Regioni direttamente dal 7 Gennaio, con un’ordinanza del Ministero della Salute, senza attendere la scadenza dei decreti legge e del Dpcm il 15 Gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni varrà ancora il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone.

Nelle prossime ore, dunque, i capidelegazione torneranno a riunirsi per studiare una zona gialla “rafforzata” da far scattare il 7 Gennaio, quando tutte le Regioni torneranno in area gialla.

Intanto l’Istituto Superiore di Sanità sta pensando di modificare i parametri per il calcolo dell‘Rt che entreranno in vigore da Lunedì 11 Gennaio: con Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l’Rt a 1,25 in zona rossa.

In base a questi dati, insomma, finirebbero subito in zona arancione almeno tre regioni, ossia Calabria, Liguria e Veneto.

Altre tre sarebbero in bilico:

Basilicata,

Lombardia,

Puglia.

E ancora, altre tre sarebbero destinate a diventarlo nel giro di pochi giorni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche.

