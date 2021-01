Basilicata, concluso il tesseramento 2020 di Fratelli d’Italia: “Un risultato incredibile!” Le parole dell’On. Caiata

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’attuale segretario regionale FDI (Fratelli d’Italia), on. Salvatore Caiata:

“Sì è da poco concluso il tesseramento 2020 di Fratelli d’Italia Basilicata, e come sempre è tempo di bilanci.

Un anno intenso, difficile anche per le attività di partito, che hanno fortemente risentito dell’impossibilità di incontri in presenza, ma che non ha fermato la scalata dei patrioti della leader Meloni nemmeno a livello locale!

Un risultato incredibile!

Sono lusingato, fortemente, dalla fiducia che il popolo Lucano ha risposto nel nostro simbolo, ma sento anche il peso della responsabilità di 1513 militanti che hanno con coscienza e senso di appartenenza legato il loro nome alla nostra bandiera.

Rispetto lo scorso anno l’incremento è stato a dir poco notevole, passando da poco meno di un centinaio ad oltre 1500 e questo la dice lunga sulla crescita del consenso anche in Basilicata, che non è passata inosservata nemmeno a Roma, immediati i complimenti del responsabile del dipartimento organizzazione, on. Giovanni Donzelli, che ha avuto parole di grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla regione Basilicata.

L’impegno adesso, mio e di tutti i rappresentanti istituzionali di FDI, dovrà crescere allo stesso modo del numero dei tesserati.

Innanzitutto sto cercando, in concerto con i segretari provinciali e la dirigenza del partito, di organizzare una struttura solida, dai Dipartimenti (ognuno dei quali formato da un responsabile regionale e due provinciali) che sono veri e propri laboratori tematici fonte di idee e progetti, cuore pulsante e vivo del partito , alla segreteria regionale, alla sede che già è operativa dal febbraio scorso.

E non appena il covid ce lo concederà ripartiranno, così come avevamo già pianificato, gli incontri mensili con i responsabili nazionali dei dipartimenti, che porteranno qui da noi , a turno, tutti i senatori e deputati di FDI.

Insomma la Basilicata diventa protagonista di un progetto importante, quello di Giorgia Meloni, che si è personalmente detta soddisfatta del risultato ottenuto nella campagna tesseramento.

Ci tengo particolarmente , infine, a ringraziare tutti i referenti territoriali, i segretari provinciali, avv. Giuseppe Giuzio per Potenza e dott. Giovanni Vizziello per Matera, e tutti i collaboratori che gratuitamente, ma con forte senso di appartenenza, hanno contribuito a questo risultato.

Sono loro i veri protagonisti di questo sogno”.

