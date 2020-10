Basilicata, il presidente di Confindustria: “Il Sud è all’ultima chiamata. Le risorse Ue disponibili per i prossimi anni rappresentano irripetibile opportunità”

Il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, in un messaggio rivolto al Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (incontratosi oggi a Matera con il Consiglio generale dell’associazione degli imprenditori lucani), dice espressamente:

“Il Sud è all’ultima chiamata per l’appuntamento con il riscatto: le ingenti risorse Ue disponibili per i prossimi anni, a partire dal Recovery Fund, rappresentano l’irripetibile opportunità per fare quello che finora non è riuscito, ovvero recuperare il gap di sviluppo del Mezzogiorno rispetto al Nord, precondizione necessaria per avvicinare l’Italia al resto d’Europa”.