“Pedalare per la Pace”: Unicef di Potenza in piazza con la Pigotta per la Festa della mamma

In occasione manifestazione “Pedalare per la Pace: Una domenica senz’auto a Bike Power City”, che si terrà il prossimo 10 maggio a Potenza, in Viale Dante, dalle ore 9:00 alle 13:00, il Comitato provinciale per l’Unicef di Potenza allestirà uno stand dove potranno essere acquistati oggetti da regalare alle mamme, come la famosa Pigotta.

L’obiettivo – spiega Giuseppe Sabia, presidente del comitato provinciale Unicef di Potenza – è trasformare un gesto d’amore e di solidarietà in un aiuto concreto per le mamme e i bambini più vulnerabili nel mondo.

Sarà l’occasione di ricordare il diritto al gioco, fondamentale per lo sviluppo psico-fisico, cognitivo e sociale di ogni bambino.

Saranno organizzate attività dedicate ai più piccoli e momenti di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia.

La partecipazione è libera.