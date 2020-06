Basilicata: il Tour del Movimento 5 Stelle parte dalla nostra regione. Ecco cosa prevede

Riparte l’Italia è il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle fra i cittadini che partirà lunedì sera e che toccherà tutte le regioni italiane.

Come fa sapere il Movimento in una nota:

“A causa dell’emergenza legata al Covid-19, per tutelare la salute di tutti, non potremo essere presenti fisicamente in piazza, come siamo abituati a fare, ma saremo lo stesso insieme alla gente con tappe on line.

Cominceremo lunedì 15 giugno, alle 21, con la Basilicata.

Al Governo, con i nostri ministri e sottosegretari e nelle aule parlamentari, con i nostri portavoce, abbiamo continuato a lavorare in pieno lockdown, per varare e mettere a punto fondamentali provvedimenti per far ripartire il Paese, duramente colpito dalla pandemia.

L’estensione della cassa integrazione in deroga, il Bonus da 600 euro e quello vacanze, le assunzioni di medici e infermieri, l’incremento dei posti in terapia intensiva, il bonus baby sitter e il reddito di emergenza, sono solo alcuni degli interventi, senza precedenti nella storia della Repubblica, volti a sostenere famiglie, imprese e lavoratori.

Ma non ci fermiamo qui perché abbiamo, in cantiere, altri provvedimenti per rilanciare l’economia, affinché nessuno resti indietro.

Ministri, sottosegretari, portavoce in Parlamento, europarlamentari, consiglieri regionali, comunali e sindaci, spiegheranno cosa abbiamo fatto in questi mesi per l’Italia e cosa intendiamo fare.

Ma non finisce qui: infatti ognuno di voi potrà interagire nelle tappe del tour inviando domande ai nostri rappresentanti.

La partecipazione è il cuore di questi appuntamenti ed è sempre stata il cuore del MoVimento 5 Stelle che, in questo modo, potrà essere presente in tutta Italia con i vostri portavoce nelle istituzioni per venire incontro, ancora di più, alle vostre esigenze.

Per la tappa della Basilicata, avremo il viceministro dell’Economia Laura Castelli, e i sottosegretari allo Sviluppo Economico, alle Politiche Ue e agli Esteri Mirella Liuzzi, Laura Agea e Manlio Di Stefano.

Saranno con voi i parlamentari M5s lucani Luciano Cillis, Agnese Gallicchio, Vito Petrocelli e Arnaldo Lomuti, il consigliere regionale M5s Gianni Leggieri, i sindaci di Pisticci (MT) Viviana Verri, di Venosa (PZ) Marianna Iovanni, di Ripacandida (PZ) Giuseppe Scaruno.

Riparte l’Italia e noi ripartiamo con lei, tutti insieme, con voi, nelle nostre piazze virtuali.

Vi aspettiamo!”.