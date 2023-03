Basilicata: nel 2022 raccolti 539 tonnellate in meno di rifiuti tecnologici. Ecco il rapporto

In Basilicata diminuisce la raccolta dei rifiuti tecnologici.

Secondo quanto si apprende da ansa infatti

“Corrisponde a 4.148 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche la quota raccolta nel 2022 in Basilicata: è il dato del Rapporto regionale sui rifiuti tecnologici realizzato dal Centro di Coordinamento Raee, l’organismo che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i sistemi collettivi che si occupano dei rifiuti tecnologici in Italia.

Rispetto al 2021, in regione sono state raccolte 539 tonnellate in meno (-11,4 per cento) e la raccolta pro capite scende a 7,66 kg per abitante (-9,5%).

Nel Materano la media è 8,06 kg per abitante, 7,45 la media nel Potentino.

A livello di classifica nazionale, la Basilicata perde una posizione rispetto all’anno prece-dente e si posiziona al sesto posto”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)