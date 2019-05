Regione Basilicata: ecco i consiglieri subentrati agli assessori

Il Consiglio regionale della Basilicata ha votato all’unanimità la sostituzione temporanea dei consiglieri nominati assessori, così come previsto dall’articolo 23 della legge regionale n. 20/2018.

Al posto di Francesco Fanelli, Donatella Merra, Francesco Cupparo e Rocco Leone entrano in Consiglio regionale Gianuario Aliandro, Dina Sileo, Gerardo Bellettieri e Vincenzo Acito.

Contestualmente, l’Assemblea ha approvato anche la convalida provvisoria dei consiglieri supplenti.

Gianuario Aliandro (Lega): diplomato, vive a Paterno dove svolge l’attività di imprenditore nel settore lattiero-caseario, continuando una tradizione di famiglia iniziata da tre generazioni. Dal 2016 ad oggi è stato consigliere del Comune di Paterno.

Dina Sileo (Lega): nata a Potenza, dove risiede. Laureata in giurisprudenza, esercita la professione di avvocato. È giudice onorario presso il Tribunale di Potenza. È stata docente di diritto ed economia ed ha collaborato con testate online e carta stampata curando editoriali giuridico – economici. Ha ricoperto il ruolo di general manager occupandosi anche della gestione del personale aziendale, per aziende con oltre 40 dipendenti. Dal 2013 è presidente di “Imprese del Sud Basilicata”, un’associazione con oltre 80 medie e piccole imprese operanti in Basilicata nel settore agroalimentare, turistico alberghiero, artigiano, commerciale, edile.

Gerardo Bellettieri (Forza Italia): avvocato penalista del foro di Potenza, è qualificato anche in materia di diritto minorile. Il suo interesse per la politica si è concretizzato nell’amministrazione comunale guidata da Dario De Luca, nella quale ha ricoperto il ruolo di assessore alla mobilità e alla viabilità dal 2014 al 2019, con la delega di vicesindaco dal 2014 al 2016.

Vincenzo Acito (Forza Italia): laureato in ingegneria civile, esercita la libera professione a Matera nel campo della progettazione civile e nella partecipazione ad appalti-concorso di lavori pubblici. Dal 2016 al 2018 assessore al comune di Matera con delega alla innovazione, pianificazione strategica, turismo, attività produttive. È stato presidente della Confapi, Associazione Piccole e Medie Imprese della provincia di Matera. Dal 2005 al 2007 è stato dirigente dell’Ufficio Progetti Integrati di Sviluppo Urbano e Ufficio Sassi del Comune di Matera.