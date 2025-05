Basilicata, “quadro preoccupante sull’attuazione dei progetti sanitari del PNRR”. Questa la situazione

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato dell’Ufficio Comunicazione Federconsumatori Basilicata:

“La Basilicata mostra un quadro preoccupante riguardo all’attuazione dei progetti sanitari finanziati dal PNRR.

I dati evidenziano ritardi significativi nella realizzazione di Case e Ospedali della Comunità, con un tasso di completamento pari a 0%.

La regione si distingue per una lentezza nell’esecuzione dei progetti, anche se non è tra le regioni con i ritardi più gravi.

Progetti Finanziati e Ritardi:

Case della Comunità: 19 progetti finanziati, nessuno completato, con pagamenti pari al 7,6% dei fondi disponibili.

Ospedali di Comunità: 5 progetti finanziati, nessuno completato, con pagamenti pari al 2,7% dei fondi disponibili.

Ospedali sicuri e sostenibili: 2 progetti finanziati, nessuno completato, con pagamenti pari all’1,9% dei fondi disponibili.

Accessibilità ai Servizi e Necessità di Interventi:

carenza di personale sanitario,

carenza di strutture adeguate.

Due mancanze che continuano a rappresentare un ostacolo per i cittadini che necessitano di cure tempestive e vicine al territorio.

Federconsumatori Basilicata ha avviato campagne di monitoraggio per valutare l’accessibilità dei servizi, in particolare per le persone fragili e con disabilità.

La Basilicata necessita di un’accelerazione nell’attuazione dei progetti sanitari e di un maggiore investimento nelle infrastrutture e nei servizi pubblici.

Il confronto con altre regioni evidenzia un divario significativo che potrebbe compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria e il benessere della popolazione.

È fondamentale che la regione adotti misure concrete per superare questo divario e garantire ai cittadini un sistema sanitario più efficiente”.