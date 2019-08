Basilicata: a rischio il party in spiaggia con Jovanotti? Ecco l’allarme di Legambiente

Fan in visibilio per l’imminente arrivo di Jovanotti in Basilicata.

Il 13 Agosto, sulla spiaggia di Policoro, nella zona di “Torre Mozza”, è atteso il Jova Beach Party, almeno per il momento.

Legambiente, infatti, ha chiesto che la grande festa dell’estate 2019 sia “spostata in altro luogo” per “la difesa della flora e della fauna” che popolano uno dei luoghi più belli della nostra Basilicata.

“In considerazione dell’elevato interesse conservazionistico delle specie e degli habitat”, l’organizzazione ambientalista propone altre soluzioni alternative alla prima:

che la data del concerto sia rinviata a Settembre;

che venga ridotta l’area riservata allo spettacolo, “con conseguente limitazione del numero massimo di spettatori” (che potrebbero raggiungere quota 40 mila).

Pare che l’evento possa mettere a rischio il sito, idoneo alla riproduzione di specie importanti e protette, come il fratino e la tartaruga caretta caretta.

Il calpestio delle 40mila persone previste, inoltre, potrebbe causare irrevrsibili erosioni costiere e rendere vulnerabili le bellezze paesaggistiche lì presenti.

Voi cosa ne pensate?