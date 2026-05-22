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Una pianista potentina, già più volte vicedirettrice, alla guida del “Carlo Gesualdo da Venosa”. Auguri di buon lavoro

22 Maggio 2026

Il Conservatorio di Musica Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza scrive una nuova pagina della sua storia.

La comunità accademica ha eletto come nuova Direttrice per il triennio 2026-2029 la Professoressa Maria Sarli.

Pianista raffinata e figura di riferimento del panorama culturale lucano, Maria Sarli incarna l’essenza stessa dell’istituto potentino.

È proprio tra le mura del Conservatorio di Potenza che ha compiuto il proprio percorso di formazione artistica, per poi intraprendere una brillante carriera didattica e professionale interamente dedicata alla crescita e al prestigio della sua Alma Mater.

Nel corso degli anni, la professoressa Sarli ha ricoperto ruoli strategici nella gestione e nell’organizzazione dell’istituto, offrendo un contributo fondamentale allo sviluppo della struttura e ricoprendo più volte la carica di Vicedirettrice.

La sua elezione rappresenta il coronamento di un legame indissolubile con l’istituzione e con il territorio.

Una guida nel segno della continuità e del futuro.

La nomina di Maria Sarli garantisce una leadership solida, basata su una profonda conoscenza della macchina didattica e amministrativa del Conservatorio.

Tra i punti cardine del suo mandato si delineano già obiettivi chiari:

  • valorizzazione del talento, con la centralità degli studenti e il potenziamento delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro concertistico e orchestrale;
  • radicamento e sinergia, per il consolidamento del ruolo del Conservatorio come motore culturale della città di Potenza e dell’intera Basilicata;
  • internazionalizzazione, attraverso lo sviluppo di nuovi progetti di scambio e partnership con prestigiose istituzioni musicali europee e globali.

Ha dichiarato la neo eletta Maria Sarli:

“Assumere la guida del Conservatorio dove sono nata e cresciuta musicalmente è un onore immenso e, al contempo, una grande responsabilità.

Il mio impegno sarà totale e condiviso, volto a valorizzare l’eccellenza della nostra offerta formativa e a rendere il Carlo Gesualdo da Venosa un luogo di innovazione, inclusione e grandezza artistiche.”

Alla professoressa Maria Sarli vanno i più calorosi auguri di buon lavoro da parte di tutto il corpo docente, del personale amministrativo e degli studenti, pronti a inaugurare un triennio di musica, crescita e grandi traguardi.