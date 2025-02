Basket, il break decisivo di Castellaneta arriva subito dopo la pausa lunga: VBC vince a Potenza

Un break di 23-3 ad inizio del terzo quarto indirizza la partita a favore di Castellaneta e permette alla PV Scouter di violare il PalaPergola.

Dopo un primo quarto perfettamente in equilibrio e venti minuti complessivamente tirati, l’accelerata decisiva della Valentino Basket è un colpo al quale l’Academy non riesce a reagire, provando faticosamente a rincorrere per il resto della gara, senza tuttavia mai rimettere in equilibrio la sfida.

Approccia bene al match, tuttavia, la squadra di Putignano, lottando in difesa e peccando un po’ di precisione soprattutto nel pitturato, ma un paio di penetrazioni di Acuna e l’impatto di Labovic permettono ai rossoblù, spinti anche dal calore del pubblico, di tenersi in partita.

Un 5-0 firmato Miljanic – Staselis confeziona il primo break ospite (25-33 al 18’), con timeout chiamato dalla panchina di casa, ma con due liberi prima della pausa lunga Potenza riesce a stare entro i due possessi pieni di svantaggio.

Un’inerzia alimentata anche dalla tripla di Laquintana di inizio terzo periodo (32-35), ma da quel momento è solo VBC, brava a muovere la palla e trovare l’uomo libero, premiata a turno dalle triple messe a segno prevalentemente dagli esterni: saranno quattordici alla fine.

Il margine, quindi, si dilata in maniera abbastanza inevitabile, anche perché l’Academy non riesce a scardinare la difesa a zona avversaria e sembrando anche un po’ sulle gambe nel provare a contenere un attacco avversario ordinato ed essenziale.

Academy Basket Potenza – Valentino Basket Castellaneta 65-82 (14-13; 29-35; 43-59)

Academy Basket: Pace 1, Perez 7, Labovic 10, Joksimovic, Tolino 14, Acuna 10, Buldo 2, Casulli ne, Laquintana 14, Montiks 7, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

Valentino Basket Castellaneta: Ojo 16, Laghi 9, Staselis 18, Gaudiano, Pallara 7, De Bartolo 11, Vorzillo 3, Casarola 2, Miljanic 12, Buono 4, Migliori ne. All. Luisi

Arbitri: Spano e Grossi