Potenza: verso la Certificazione della Parità di Genere. L’iniziativa in programma

Si terrà il 5 maggio 2026, con inizio alle 15,30, nella Sala conferenze del Palazzo della Cultura di Potenza, il seminario divulgativo: Certificazione della Parità di Genere. Come l’equità di genere genera innovazione organizzativa e processi di miglioramento continuo.

La parità di genere rappresenta un fattore strategico per le organizzazioni: una leva per generare innovazione organizzativa, processi di miglioramento continuo e maggiore attrattività per talenti e stakeholder, promuovendo equità e produttività.

La Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) è uno strumento concreto per le organizzazioni che intendono misurare e rafforzare le proprie politiche di equità, favorendo una cultura inclusiva, processi organizzativi più efficaci e una maggiore reputazione istituzionale.

Il seminario esplorerà il processo di certificazione come motore di trasformazione organizzativa, con un focus su esperienze dirette e buone pratiche.

Programma della giornata:

15:45 Registrazione dei partecipanti;

16:00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori: Angela Lavalle, assessore Pari Opportunità, Rapporti con la Sanità e Affari Legali

16:20 Il progetto di contrasto ai divari nel mercato del lavoro: Sabrina Salvatore, Sviluppo Lavoro Italia;

16:45 Certificazione della Parità di Genere: il processo come leva di miglioramento organizzativo e l’esperienza di Sviluppo Lavoro Italia: Sandra Zaramella, Sviluppo Lavoro Italia;

17:00 Certificazione della parità di genere e governance inclusiva nella PA: il modello della Provincia di Potenza tra innovazione e reputazione istituzionale: Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza;

17:35 Conclusione dei lavori e scenari futuri: Giuseppe Romaniello – Presidente CUG Comune di Potenza.

Il seminario è aperto a tutti e la partecipazione è in presenza nella Sala conferenze del Palazzo della Cultura di Potenza.

Il seminario, promosso in collaborazione col Comune di Potenza, si inserisce nell’ambito del Progetto Interventi di Contrasto ai Divari di Sviluppo Lavoro Italia, agenzia in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di seguito la locandina con i dettagli.