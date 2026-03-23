Bello scambio culturale tra Guadalupe e Basilicata: il sindaco di Potenza accoglie studenti francesi e coetanei potentini. L’iniziativa

Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ha incontrato una delegazione di docenti e studenti del Liceo ‘Rosa-Gianturco’ di Potenza, provenienti dagli indirizzi socio-economico, scienze umane base e scienze umane – progetto sportivo, insieme ai loro omologhi del Lycée générale et technologique ‘Yves Leborgne’ di Sainte-Anne, in Guadalupe, che rimarranno dal 21 al 28 Marzo in Italia, nell’ambito del progetto, Erasmus + intitolato ‘La transizione energetica per affrontare il cambiamento globale’.

Il Sindaco, nel corso dell’incontro ha avuto modo di illustrare le caratteristiche principali della città e del territorio comunale, soprattutto dal punto di vista ambientale, confrontandosi con i giovani ospiti sul tema della transizione ecologica, ascoltando anche alcuni interventi dei partecipanti, che si sono soffermati sulle realtà della Guadalupe e della Basilicata, in un dialogo molto interessante tra il territorio caraibico e quello mediterraneo.

Ha sottolineato il Sindaco:

“Gli scambi culturali sono sempre fonte di crescita culturale e sociale, ancora di più quando avvengono tra le giovani generazioni, su temi quali quelli della biodiversità e di tutto quanto riguarda l’ambiente nel quale viviamo.

Ringrazio i ragazzi potentini e francesi per il lavoro prezioso che stanno compiendo e per l’impegno che profondono su questioni di grande attualità”.