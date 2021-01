Blitz dei Carabinieri in Basilicata e nella vicina Puglia: 7 arresti e 21 fermi!

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri delle Compagnie di Matera e Tricarico (MT), a conclusione di complesse indagini coordinate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia delle Procure della Repubblica di Potenza e Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di 7 indagati, e un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto nei confronti di 21 soggetti, rispettivamente ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di due distinte associazioni dedite al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana, la prima con base a Irsina (MT) e la seconda a Gravina in Puglia (BA), legate da proficui interessi economici.

L’operazione vede impegnati circa 200 Carabinieri dei Comandi Provinciali di Matera e Bari, supportati da unità cinofile dei Nuclei Carabinieri di Tito Scalo (PZ) e Modugno (BA) e da un elicottero del 6° Nucleo Elicotteri di Bari.a

