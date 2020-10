Bonus fino a 3.500 euro per trasformare la propria auto in elettrica. Ecco i dettagli

Un emendamento del decreto di Agosto approvato in commissione di Bilancio al Senato prevede un Bonus fino a 3.500 euro se si vogliono far montare sistemi di riqualificazione elettrica sulla proprio auto.

In questo modo si vuol incentivare la trasformazione delle auto con motore termico in elettriche, così come sottolinea il presidente della commissione Pesco del M5s, che tra l’altro ha proposto la modifica.

Il contributo sarà del 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di 3.500 euro.a

