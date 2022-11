Calcio a 5, bella gara tra Potenza e Bernalda: “la nostra una prova gagliarda”. I dettagli

Un pareggio per 4-4 nel derby contro il Bernalda che ha lasciato una scia di soddisfazione personale e un pizzico di rammarico.

In casa Potenza due dei quattro gol segnati al PalaCampagna, sabato scorso, sono stati messi a segno dal laterale Pier Francesco Trivigno che commenta:

“Realizzare una doppietta è una bella soddisfazione anche perché segno poco.

Inoltre, sono contento per i gol che hanno permesso alla squadra di portare un pareggio a casa: peccato perché eravamo sopra di due reti, ma poi un po’ per meriti dell’avversario e un po’ per nostre ingenuità ci siamo fatti raggiungere in circa trenta secondi.

C’è rammarico per il risultato anche se abbiamo conquistato un punto che ci aiuta in classifica: ogni punto è d’oro ma se avessimo vinto, visti gli altri risultati, ci saremmo messi benissimo in graduatoria.

Vista la nostra prova gagliarda anche di testa, sono convinto che possiamo giocarcela con tutti: la nostra forza è la coesione del gruppo.

Sono contento di farne parte e sono convinto che ci toglieremo belle soddisfazioni.

Il Bernalda Futsal?

Ha disputato campionati importanti e quest’anno ha mantenuto il gruppo storico: in rosa ci sono calciatori validissimi.

E’ stata una bella gara“.

