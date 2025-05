Castelgrande pronta ad accogliere il Giro d’Italia! Ecco l’iniziativa

“La storia si ripete dopo due anni il giro ripassa tra le bellezze naturali e paesaggistiche del nostro borgo, e noi siamo pronti a dagli l’accoglienza meritata come, e forse meglio, di due anni fa quando abbiamo meritato i complimenti di tutti per essere stati il paese della Basilicata e anche a livello nazionale ad aver addobbato nel modo più carino e straordinario il giro con una gigantografia nel campo sportivo rappresentante il logo del giro cioè di una bici e il suo corridore stilizzati”.

E’ quanto fa sapere Michele Carnevale, Presidente Pro Loco di Castelgrande che prosegue:

“Questa volta la lavagna del campo sportivo si presterà per disegnarci un’altra gigantografia di cui non vogliamo rivelare la forma per non rovinare la sorpresa.

A questa si affiancherà la prima bici del 1700 e circa 400 palloncini alternati ad arcate di tnt rosa e striscioni che daranno il benvenuto al nostro compaesano VERRE.

Insomma, tutto pronto a dare il benvenuto al giro da parte di tanti volontari che si sono messi a disposizione per dare lustro al nostro paesello ricco di tradizioni, paesaggi mozzafiato, ma anche di attrattori come l’osservatorio astronomico, astro domus, teatro olografico, parco botanico e tanto altro.

Un paese ricco anche di tradizione ciclistica basti pensare che tra i nostri paesani annoveriamo i due corridori del passato i fratelli MASI francesco classe 57 e Donato 51 che sono il nostro orgoglio ciclistico da sempre”.