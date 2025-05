Traffico in Tilt a Potenza: ecco cosa è successo e le parole del Sindaco

“Mi scuso per il disagio arrecato a causa della chiusura di un senso di marcia su Viale dell’Unicef e del restringimento del senso di marcia opposto.

Questo è stato necessario a seguito della rottura di una grande tubazione fognaria.

Purtroppo, le condizioni meteorologiche avverse non consentono, per motivi di sicurezza, l’immediato ripristino da parte di Acquedotto lucano della voragine sulla fondovalle.

L’assessore alla viabilità al fine di alleggerire il disagio ha appena riaperto il sottopasso di via Roma direzione via Mazzini.

Siamo in continuo contatto con Acquedotto Lucano monitorando i lavori a che vengano eseguiti in maniera spedita per ripristinare quanto prima la viabilità.

Grazie per la vostra comprensione e pazienza!”.

E’ quanto ha fatto sapere il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, a seguito del traffico in tilt oggetto di lamentele da parte di alcuni cittadini.