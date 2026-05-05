Potenza pedala per la pace: settimana dedicata alla bicicletta, tra scuola, città e comunità. Il programma

Una serie di appuntamenti all’insegna della bicicletta, della partecipazione e dei valori della comunità.

Dal 5 al 13 maggio 2026, Potenza è protagonista di un percorso diffuso che unisce educazione, spazio pubblico e grandi eventi sportivi, nell’ambito del progetto ‘Bici in Comune’ finanziato da Sport e Salute e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Nell’ambito del progetto Bici in Comune, il prossimo 10 maggio 2026 parte di viale Dante sarà chiusa al traffico veicolare per l’iniziativa ‘Giro d’Italia per la Pace – Una domenica senz’auto a Bike Power City’, una giornata dedicata alla mobilità sostenibile, alla vivibilità degli spazi urbani e alla costruzione di comunità più inclusive e consapevoli.

L’iniziativa si inserisce in un contesto particolarmente significativo per la città, che vedrà una serie di appuntamenti dedicati alla mobilità, allo sport e alla sensibilizzazione civica.

Potenza sarà infatti tappa del Giro d’Italia per la pace e, pochi giorni dopo, accoglierà anche il passaggio del Giro d’Italia.

Nei giorni 5 e 7 maggio, coinvolti circa 300 studenti dell’IPSIA Giorgi in attività educative e laboratoriali, con gli esperti di FIAB Potenza ciclOstile, sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e delle opportunità offerte dalla bicicletta come mezzo di crescita personale e sociale.

Il 10 maggio previsto il momento centrale, con la giornata senz’auto, pensata per restituire spazio urbano alle persone e promuovere forme di mobilità dolce e accessibile.

A completare questo percorso, il 13 maggio la città di Potenza sarà attraversata dal Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più importanti a livello internazionale, rafforzando ulteriormente il legame tra territorio, ciclismo e partecipazione collettiva.

Il programma del 10 maggio prevede attività all’aperto, momenti di animazione, percorsi urbani, incontri e laboratori, pensati per restituire spazio alle persone e promuovere uno stile di vita più sano, lento e sostenibile.

La giornata sarà caratterizzata dall’assenza del traffico veicolare in un tratto di viale Dante, favorendo l’uso della bicicletta e di altre forme di mobilità dolce.

Nell’ottica di rafforzare l’impatto delle azioni sul territorio, la giornata del 10 maggio è stata pensata come un momento di condivisione e sinergia con diverse realtà associative impegnate su temi affini, e verrà realizzato con la partecipazione del Comitato Provinciale di Potenza per l’UNICEF, con Famiglie Fuori Gioco, Special Olympics, Latte, Amore e Fantasia ed ENK Trails, realtà locali attive nella promozione sociale, sportiva e ambientale.

In particolare, la collaborazione con Famiglie Fuori Gioco si inserisce anche nel progetto ‘Il Filo del Riciclo’, sostenuto da Fondazione CON IL SUD, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi sui temi della sostenibilità, dell’inclusione e dell’attivazione delle comunità.

Queste collaborazioni nascono dalla condivisione di valori fondamentali come la pace, l’umanità, la relazione, l’inclusione e la cura dei territori, e mirano a rendere più efficaci, partecipati e continuativi i momenti di coinvolgimento della cittadinanza.

In coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa, si inserisce la collaborazione con VAIMOO, servizio di bike sharing attivo sul territorio cittadino, finalizzata a promuovere modalità di spostamento sostenibili.

Nell’occasione, sarà reso disponibile il codice promozionale ‘PotenzaPace’ attivo da domenica 10 maggio, che consentirà ai cittadini di usufruire gratuitamente del servizio per 60 minuti, incentivando così l’utilizzo della bicicletta per raggiungere viale Dante e partecipare alle attività in programma.

Il codice potrà essere riscattato e utilizzato fino a domenica 17 maggio 2026, al fine di estendere i benefici dell’iniziativa anche nei giorni successivi alla manifestazione.

A supporto dell’attivazione del servizio, nella giornata del 10 maggio, saranno presenti in viale Dante operatori VAIMOO a disposizione del pubblico per fornire assistenza diretta: dal download dell’app, all’attivazione del BikePass, fino alle prime indicazioni di utilizzo del servizio.

“Questa giornata rappresenta una scelta chiara di indirizzo politico: ripensare il modello di città mettendo al centro le persone, lo spazio pubblico e il diritto a una mobilità sostenibile e inclusiva. Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma di un percorso che punta a costruire una comunità più equa, consapevole e capace di affrontare le sfide future”, dichiara il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

“‘Bici in Comune’ è l’espressione concreta di una visione amministrativa che mette in rete istituzioni, associazioni e cittadini, trasformando la partecipazione in azione. Investire sul coinvolgimento delle scuole e del tessuto associativo significa promuovere un cambiamento culturale profondo e strutturale, che parta dalle nuove generazioni e diventi patrimonio condiviso dell’intera comunità”.