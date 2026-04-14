Avigliano, festa della Madonna del Carmine: presentato ufficialmente il nuovo Comitato organizzativo. Auguri di buon lavoro

Nella città di Avigliano, Domenica scorsa, presso la Chiesa dell’Annunziata, al termine della celebrazione eucaristica dell’Ottava di Pasqua, il parroco Don Mimmo Lorusso ha presentato ufficialmente alla cittadinanza il nuovo Comitato delle festività religiose e civili della Madonna del Carmine per il biennio 2026-2027.

Il Parroco di Avigliano – che ricoprirà anche il ruolo di presidente del comitato – ha chiamato tutti i membri a un momento di preghiera comunitaria, affidando simbolicamente il nuovo percorso alla Vergine Maria.

Un gesto che ha sottolineato il carattere spirituale dell’iniziativa e il forte legame con la tradizione religiosa locale.

“Trasparenza, onestà e responsabilità saranno i pilastri del nostro impegno”, ha dichiarato Don Mimmo Lorusso, evidenziando la volontà di rilanciare una festa profondamente radicata nella storia e nell’identità della comunità aviglianese.

L’obiettivo è restituire pieno valore a una celebrazione capace di unire i cittadini, rafforzando partecipazione e fiducia attorno alla devozione per la Madonna del Carmine.

La manifestazione si conferma non solo come espressione di fede, ma anche come momento di aggregazione sociale: un’occasione di incontro e convivialità pensata per coinvolgere tutte le generazioni, tra tradizione religiosa e iniziative civili.

A ribadire l’importanza della partecipazione collettiva è stato tutto il comitato, che ha invitato l’intera comunità a contribuire attivamente: “Questa festa rappresenta un patrimonio condiviso di fede, cultura e tradizione.

Solo con il contributo di tutti potrà continuare a crescere e a rinnovarsi”.

Il nuovo comitato, quindi, si prepara così ad avviare i lavori organizzativi con l’intento di valorizzare una delle manifestazioni più sentite del territorio, mantenendo saldo l’equilibrio tra dimensione spirituale e festa popolare.