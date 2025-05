Contrasto alla speculazione: controlli della Guardia di Finanza su prezzi di benzina e diesel!

Con il riallineamento delle accise su diesel e benzina, scattato lo scorso 15 maggio, la guardia di finanza ha dato il via a un piano nazionale di controlli mirati sui prezzi per contrastare speculazioni lungo la filiera distributiva.

In particolare, le fiamme gialle come si evince da today puntano a verificare che i distributori si adeguino alle nuove regole introdotte dal governo e che non vengano ad esempio aumentati i prezzi del gasolio senza diminuire quelli della benzina.

Il nuovo decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e da quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e con quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha infatti aumentato di 1,5 centesimi di euro al litro le accise sul gasolio e contestualmente di ridurre di 1,5 centesimi quelle sulla benzina, con un effetto immediato sui prezzi (sale quello del gasolio, scende quello della benzina).

I controlli della guardia di finanza hanno quindi l’obiettivo di accertare che gli operatori pubblicizzino e comunichino il prezzo praticato secondo gli obblighi normativi, rispettando la trasparenza del mercato e la corretta informazione del consumatore.

Non solo: gli oltre 600 reparti coinvolti sono anche chiamati a verificare il rispetto degli obblighi fiscali, il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione e la qualità del prodotto venduto.

Nel biennio 2023-2024, sono infatti oltre 9mila le violazioni accertate, di cui più di 2mila per mancata esposizione o difformità dei prezzi praticati rispetto ai prezzi indicati e oltre 7mila per l’omessa comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“La stretta della guardia di finanza sul riallineamento delle accise è un segnale chiaro: il mercato dei carburanti deve essere trasparente, competitivo e rispettoso delle regole, per tutelare consumatori, imprese e finanze pubbliche”, sottolineano le fiamme gialle.