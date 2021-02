Coppia di potentini in manette! Ecco cosa ha scoperto la Polizia

Nel corso dei servizi tesi al contrasto dello spaccio di stupefacenti predisposti dal Questore di Potenza personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto una coppia di potentini, un uomo ed una donna.

Gli uomini della Squadra Mobile nei giorni scorsi avevano notato uno strano via vai di persone dall’abitazione dei due ed nella mattinata di ieri, con l’ausilio di unità cinofile della Polizia Penitenziaria, hanno effettuato controllo che ha dato esito positivo.

Infatti, nell’abitazione son stati rinvenuti grammi 108,786, di hashish, grammi 3,16 circa di cocaina, grammi 4,088, circa di marijuana, nonché sostanza da taglio, pari a grammi 24,976, circa di lidocaina, 17 grammi di mannitolo, e materiale utile al confezionamento (bilancino di precisione, cellophane, nastro, ecc),

Nel corso di ulteriori controllo è stato sanzionato in via amministrativa un uomo, conosciuto dagli investigatori della Squadra Mobile per reati in materia di stupefacenti, di anni 29, trovato in possesso di piccola quantità di stupefacente.

Permane sempre alta l’attenzione della Questura sul grave ed allarmante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Potenza.a

