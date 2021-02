Coronavirus, Basilicata verso la riconferma della zona gialla! Ecco l’aggiornamento sull’indice di contagio

Ecco i dati aggiornati sull’andamento della pandemia Covid-19.

Risulta dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute (rapporto n.40) relativo alla settimana che va dall’8 al 14 Febbraio 2021, il seguente quadro regione per regione degli Rt puntuali:

Abruzzo 1.17

Basilicata 1.03

Calabria 0.76

Campania 1.16

E-R 1.06

Friuli Venezia Giulia 0.8

Lazio 0.95

Liguria 1.08

Lombardia 0.95

Marche 0.91

Molise 1.4

Piemonte 0.96

PA Bolzano 1.16

PA Trento 1.23

Puglia 1

Sardegna 0.77

Sicilia 0.73

Toscana 1.2

Umbria 1.17

Valle d’Aosta 0.92

Veneto 0.81.

Sono quindi 9 le Regioni con un indice di Contagio superiore a 1 tra cui è presente anche la Basilicata con un Rt puntale di 1.03.

Quindi anche se la pressione sulle terapie intensive lucane è in leggero rialzo, a fare da contrappeso c’è l’indice Rt che risulta in lieve calo nel territorio lucano (rispetto alla settimana precedente in cui si attestava sull’1.2), pertanto la Basilicata dovrebbe rimanere in zona gialla.

