Coronavirus Italia, 10.800 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 10.800, su 77.993 tamponi (in netto calo rispetto alla giornata precedente), i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia.

Le vittime sono 348, per un totale di 75.680.

Nella giornata di ieri, con 103.000 tamponi, i nuovi positivi erano 14.245 e i morti 347. Resta invariato rispetto a ieri il tasso di positività, fermo al 13,8%.

In diminuzione i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 4 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite, con 136 nuovi ingressi registrati oggi.

I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, contro i 2.583 di ieri.

Nei reparti ordinari ci sono invece 23.317 persone, 242 in più di ieri.

Aumentano i guariti o dimessi, 16.206, per un totale da inizio pandemia di 1.520.106.a

