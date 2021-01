Coronavirus: la Basilicata potrebbe essere la prima a diventare “zona bianca”? Ecco i dati

Nell’ultimo DPCM è stato introdotto dal Governo un nuovo colore per le Regioni: il Bianco.

Il Bianco è previsto per quei territori che vedono una ridotta circolazione del virus e che di conseguenza non hanno nessun allarme a livello sanitario sul fronte “posti letti occupati per contagio da Coronavirus”.

Solo in questo caso, la Regione proclamata “bianca” vedrebbe un’ulteriore diminuzione delle restrizioni rispetto anche alla zona gialla.

Per essere in zona bianca bisogna avere un Rt sotto l’1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti per tre settimane consecutive.

La scorsa settimana la Basilicata ha attestato un’incidenza settimanale di 60,58 casi (contro i 96 della settimana ancora precedente).

Quindi sembrerebbe l’unica, rispetto anche alle altre Regioni italiane, ad avvicinarsi ai 50.

Se i dati miglioreranno ulteriormente nelle prossime settimane si potrebbe assistere anche ad una sorpresa: la Basilicata potrebbe diventare “zona bianca”!a

