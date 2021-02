Coronavirus, la Basilicata resta in zona gialla!

Ecco i dati aggiornati sull’andamento della pandemia Covid-19.

Risulta dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute (rapporto n.40) relativo alla settimana che va dall’8 al 14 Febbraio 2021, il seguente quadro regione per regione degli Rt puntuali:

Abruzzo 1.17

Basilicata 1.03

Calabria 0.76

Campania 1.16

E-R 1.06

Friuli Venezia Giulia 0.8

Lazio 0.95

Liguria 1.08

Lombardia 0.95

Marche 0.91

Molise 1.4

Piemonte 0.96

PA Bolzano 1.16

PA Trento 1.23

Puglia 1

Sardegna 0.77

Sicilia 0.73

Toscana 1.2

Umbria 1.17

Valle d’Aosta 0.92

Veneto 0.81.

Sono quindi 9 le Regioni con un indice di Contagio superiore a 1 tra cui è presente anche la Basilicata con un Rt puntale di 1.03.

Quindi anche se la pressione sulle terapie intensive lucane è in leggero rialzo, a fare da contrappeso c’è l’indice Rt che risulta in lieve calo nel territorio lucano (rispetto alla settimana precedente in cui si attestava sull’1.2), pertanto la Basilicata rimane in zona gialla.a

