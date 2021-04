Coronavirus Pignola: caso sospetto per un alunno della scuola primaria. I dettagli

Caso sospetto di Coronavirus a Pignola (PZ).

Il Sindaco, Gerardo Ferretti, fa sapere:

“Ci è stato segnalato un sospetto caso COVID-19 di un alunno frequentante la scuola primaria di Pantano.

Per essere sicuri, bisogna attendere la conferma del tampone molecolare da parte dell’ASP.

Tuttavia, per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi, si rende necessaria una sanificazione del Plesso di Pantano.

Per questa ragione, è stata disposta la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Pantano e la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria di Pantano per i giorni 20 e 21 aprile.

La scuola ha previsto l’attivazione della didattica integrata a distanza.

Speriamo che tutto si risolva velocemente e intanto adottiamo misure e atteggiamenti a tutela della salute dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico”.

