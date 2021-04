Coronavirus Potenza: due regolamenti per ristoranti e bar! Ecco i dettagli

Il consigliere del gruppo “Potenza civica Guarente sindaco” Massimiliano Di Noia in una propria nota sostiene che è “pericoloso in questo momento aizzare le folle e delegittimare il lavoro delle Istituzioni.

La parola chiave è ‘responsabilità’“.

Aggiunge Di Noia:

“È doloroso e sconfortante constatare come in un momento di grande emergenza economica e sociale, oltre che sanitaria, vi sia una parte politica che strumentalizza ogni possibile situazione per fini elettorali e propagandistici (il che sarebbe già così piuttosto inopportuno), addirittura mistificando la realtà di quanto accade nelle sedi istituzionali.

Mi riferisco al comunicato stampa a firma dei consiglieri di centrosinistra relativo alla concessione di spazi pubblici e all’esenzione del pagamento Cosap, in vista della imminente riapertura delle attività commerciali.

Al solo scopo di fare chiarezza nell’interesse esclusivo della cittadinanza che tutti rappresentiamo e, in particolare, dei titolari di esercizi pubblici, già in grande difficoltà a causa delle misure penalizzanti adottate da oltre un anno nei loro confronti dal governo nazionale, per amore di verità ritengo doveroso consegnare alla comunità alcune precisazioni.

È già da inizio anno che nelle Commissioni competenti si sta lavorando, su impulso del sottoscritto e con il supporto degli uffici, alla predisposizione di due regolamenti per l’installazione dei cosiddetti dehors (spazio all’aperto fornito di tavolini, caratteristico di bar e di ristoranti): un regolamento generale e uno emergenziale che tenga conto delle prescrizioni anti Covid.

È bene sottolineare che la proposta è stata portata in commissione proprio al fine di consentire anche alle forze di opposizione di dare il loro contributo, con l’intento di fornire agli operatori del settore della somministrazione la migliore soluzione possibile.

Duole constatare come alcune forze di opposizione, anziché ripiegarsi a lavorare sui provvedimenti da adottare nell’interesse della comunità, impieghino il loro tempo in inutili strumentalizzazioni, dando informazioni nella migliore delle ipotesi incomplete, o addirittura non veritiere.

Il mio vuole essere un appello a prendere finalmente esempio da quanto sta succedendo a livello nazionale, dove forze politiche avversarie governano insieme la delicata fase che stiamo vivendo e a smetterla con la propaganda elettorale: ritengo molto pericoloso in questo momento aizzare le folle e delegittimare il faticoso lavoro delle Istituzioni, da qualsiasi parte lo si faccia.

La parola chiave per affrontare uno dei momenti più difficile della storia recente del nostro paese è ‘responsabilità‘”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)