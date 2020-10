Coronavirus: purtroppo un’altra vittima nel potentino

Aumentano i positivi al Coronavirus nel potentino.

Il nuovo contagio riguarda il Comune di Moliterno (PZ), che registra anche un altro decesso.

La persona, residente nel Comune lucano, era ospite di una Rsa di Marsicovetere (PZ) per cui il Procuratore di Potenza aveva deciso il sequestro preventivo.

Così il Sindaco, Giuseppe Tancredi:

“Registriamo un nuovo caso di positività al Covid nel nostro paese.

Il nostro concittadino risultato positivo al tampone, con lievi sintomi, si trova in isolamento presso la propria abitazione.

I suoi contatti stretti sono riconducibili ai soli familiari.

Attualmente i casi di positività sono 4 (due residenti in case per anziani, 2 in isolamento presso proprio domicilio)

Purtroppo, Moliterno piange per la morte di un altro ospite della Casa Anziani di Marsicovetere.

Era stato trasferito presso il Don Uva di Potenza.

Un abbraccio ai familiari, con affetto e la vicinanza di tutta la comunità.

Conosciamo le regole che dobbiamo rispettare con assoluto rigore.

Senza panico ma con RESPONSABILITA'”.

