Dal Governo novità per gli agricoltori. I dettagli

“Ancora una volta il governo Meloni dimostra l’interesse e la volontà nel risolvere concretamente i problemi di un comparto di primaria importanza per l’economia del Paese.

E lo fa con l’esenzione dell’irpef agricola per i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro, e la riduzione del 50% dell’importo per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 euro, che saranno prorogate per due anni”.

È quanto dichiara Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura del partito.

Conclude Mattia:

“Una proposta che recepisce le istanze degli agricoltori, contenuta in un emendamento al Milleproroghe, fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Un emendamento che prevede un’irpef più giusta attraverso la quale i più deboli beneficiano di esenzione.

A differenza di quanto vorrebbe fare il Pd che si batte per garantire ricchi che non ne hanno bisogno”.