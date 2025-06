Domani Festa della Repubblica Italiana, Bardi: “La Basilicata è parte viva di questa Repubblica. Piccola per dimensioni ma grande per spirito civico, lavoro e impegno quotidiano”. I dettagli

In occasione della ricorrenza del 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rivolge un messaggio di auguri e riflessione a tutti i cittadini lucani, sottolineando il profondo significato di questa giornata per la storia e l’identità del Paese.

“Il 2 Giugno è una tappa fondamentale della nostra storia: il giorno in cui il popolo italiano, con coraggio e consapevolezza, scelse la Repubblica, ponendo le basi di una democrazia fondata sulla libertà, sulla partecipazione e sul rispetto dei diritti umani.

È una data che ci unisce, che ci ricorda il valore della coesione nazionale e il dovere di ciascuno di contribuire alla costruzione di una società più giusta e solidale”.

Nel suo messaggio, il Presidente pone l’accento sul ruolo della Basilicata, regione piccola per dimensioni ma grande per spirito civico, lavoro e impegno quotidiano.

“La nostra regione è parte viva di questa Repubblica.

Lo è nella memoria di chi ha combattuto per la libertà e lo è oggi, nel contributo concreto che i lucani danno ogni giorno al progresso del Paese”.

Il Presidente Bardi, infine, invita i cittadini a guardare al futuro con fiducia e responsabilità:

“Celebrare la Repubblica significa anche impegnarci a rafforzare le istituzioni, a promuovere la partecipazione dei cittadini, a investire in istruzione, salute, lavoro e ambiente.

Come Regione Basilicata continueremo a fare la nostra parte per costruire un futuro più equo, sostenibile e inclusivo, in linea con i valori fondanti della nostra Costituzione”.