Donato, campione di Pietragalla, protagonista di queste foto speciali: “sentirsi belli fuori dai canoni”

“Finalmente posso dirlo!

Ho fatto un servizio fotografico con il grande Oliviero Toscani per una mostra che sarà inaugurata domani e si terrà dal 5 al 7 a Padova, al festival della cultura paralimpica.

Non vedo l’ora di vederla e mostrarvi i risultati!”.

Così il campione paralimpico di pesistica originario di Pietragalla, Donato Telesca, ha introdotto lo scorso 4 Novembre un progetto che lo ha visto protagonista.

Medaglia d’argento alla Coppa del Mondo di Tokyo dove ha sollevato 173 chili e medaglia d’oro Juniores alla Coppa del Mondo Paralimpica di Dubai, Donato figura tra i 12 atleti italiani super medagliati fotografati da Oliviero Toscani.

Con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, così Donato ha commentato questa esperienza:

“12 grandi atleti italiani super medagliati messi a nudo davanti ad un grandissimo Fotografo!

Onorato al massimo per aver fatto parte di questi 12 atleti.

Con l’obbiettivo di mostrare che la bellezza troppe volte è identificata nello stereotipo dell’uomo perfetto, senza imperfezioni e soprattutto “COMPLETO” cosa che in questo caso manca.

Quindi il sentirsi belli assolutamente fuori dai canoni che la realtà ci ha abituato a vedere.

Io ci ho provato a farmi le foto e sembrare figo spero apprezziate”.

Donato ha perso le gambe a causa di un incidente domestico quando aveva soltanto tre anni.

Ma grazie alla forza d’animo e al supporto della sua famiglia, ha iniziato ad allenarsi, a praticare sport e a plasmare quei muscoli che oggi gli consentono di conquistare vette sempre più alte.

Come ha concluso il campione:

“Siamo il risultato di come abbiamo reagito a ciò che ci è accaduto.

Le cicatrici che abbiamo impresse su noi stessi sono esattamente la descrizione e la grandezza dei nostri errori, gli stessi errori che ci hanno fatto diventare chi siamo ora e chi saremo domani.

Foto che non avrei assolutamente fatto se non per questa giusta causa come questa”.

Cosa ne pensate?

Queste alcune foto.